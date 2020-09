Perearst: psühholoogilist madalseisu ja abivajadust on väga palju

Täna on üleilmne suitsiidiennetuspäev. Perearst Kersti Veidrik ütles, et psühholoogilist madalseisu ja abivajadust on väga palju. "On depressioonid, ärevushäired. Need on kujunenud perearstide igapäevatöö osaks. Kui varem olid inimesed psühhiaatrite patsiendid, siis nii palju kui perearstidena on jõudu ja oskusi, püüame teemaga ise tegeleda," rääkis Veidrik.