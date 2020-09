Tarva meeskonna mänedžer Arnu Lippasaar kinnitas, et positiivse kordustesti andnud mängija on läinud nädalal välismaalt saabunud pallur, kelle nime ta mängijaga sõlmitud lepingule viidates avalikustada ei tohi.

Samas on varasematele sõnumitele tuginedes teada, et rakverlaste tiimiga on liitunud kaks ameeriklasest korvpallurit: mullusest tuttav tagamängija Devin Lee Harris ja esimest korda Euroopasse saabunud tsenter Riley Hayes.