Turistid trügisid suvel maale

Täitumuse languse üheks põhjuseks pidas puhkekeskuse juht seda, et paljude riikide piirid olid kinni. “Venemaalt polnud üldse kedagi,” tõi Kusma näite. Samas kummutas ta väär­arusaama, et harilikult on idanaabri juurest palju tulijaid. “Tegelikult ei ole,” lausus Kusma, kelle andmetel on välisturistidest kõige suurem osakaal soomlastel. Rakverre tuli põhjanaabreid alles suve lõpus. Peamiselt külastasid suvel Aqva spaad eestlased ise. Siseturismi konkurentsist rääkides viitas Kusma Pärnu majutusasutustele, mis isegi tänavu hindu tõstsid. Tänu ilusale suvele ja mererannale oli see võimalik. “Meil olid tavapärased hinnad,” sõnas Kusma. “Mis tulevik toob, seda me täna ei tea,” lisas ta.