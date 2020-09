Lääne-Viru Keskraamatukogus saab osa võtmete ja lukkude loost

Esimesena jutustab oma loo võti koos lukuga ja näituse pealkiri on „Igal võtmel oma lukk“. Näitusevitriini jõudsid erisugused ning erinevas vanuses lukud ja võtmed, võtmerõngad, koodilukud, autovõtmed tänapäevaste uksekaartideni välja. Päris lukkude-võtmete äärde on seatud teemakohased raamatud alates „Kuldvõtmekesest“ ja „Valge võtme vennaskonnast“ kuni aimeraamatuteni. Näituse uurija saab lisaks lukkude sünniloole lugeda ka luku- ja võtmehullustest laias ilmas – maailma suurimast võtmest, suurimast autovõtmest, kalleimast autovõtmest, mis on soomlaste looming! Lisaks uudistamisele pakutakse ka pisut pusimist: vihjesõna abil tuleb lahti saada koodilukuga suletud kommikarp ning muinasjututoa seinal hakkab juba ilmet võtma igamehenäitus teemal „Lukuauguvaade“.