Kõrbenut toit käivitas sündmuseahela

Tapa valla abivallavanem Rain Sepping rääkis, et tegu oli üksinda elavate vanainimestega, kelle puhul oli selge hooldusvajadus olemas. "Traagilise taustaga sündmused ongi äratajateks, mis teevad inimesele endale selgeks, et ta elu on ohus, kui ta samamoodi jätkab, ning signaal ka lähedastele, et midagi tuleb ette võtta. Meie näeme neid asju ikkagi ette. Tihtipeale on autoõnnetusse sattunud inimene samuti dementne või põeb mingit muud tõbe, aga enne kui mingi traagilise alatooniga sündmust ei toimu, see inimestele selgeks ei saa. Kõik me elame teadmises, et saame hakkama, kuigi tundub, et ei saa."