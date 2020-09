Karude tiim toob tuttava ameeriklase korvpalli esiliigasse tagasi

"Teame ja tunneme juba üksteist hästi. Tänu sellele, et meil polnud temaga eelmisel hooajal vähimatki probleemi ja ta niivõrd viisakalt käitus, siis võtamegi uuesti meeskonda," kõneles Kadrina Karude mänedžer Raivo Tribuntsov. Eestisse peaks Wrighten saabuma praeguste plaanide kohaselt uue nädala alguses.

Et pealtvaatajaid Kadrina spordihoones toimuvale Karude karikaturniirile ei lubata, siis hoiab huvilisi sündmuste arengute ja tulemustega täna-homme veebilehe vahendusel kursis Virumaa Teataja.

"Publikul on kindlasti hästi suur huvi tulla saali vaatama," lausus Raivo Tribuntsov. "Käitume siiski targalt ja ettevaatlikult, sest sel juhul püsib lootus, et saame terve hooaja kenasti ära mängida. Küllap tuleb edaspidi samuti online- ja videoülekandeid mängudest."

Mänedžer lisas, et tal on siiralt kahju fännidest, kes ei saa tulla kodumeeskonnale kaasa elama, kuid avaldas lootust, et poolehoidjad suhtuvad koroonaviiruse leviku takistamiseks kehtestatud ettevaatusabinõudesse mõistvalt.