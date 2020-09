Mädapea mõisas toimub sibula- ja juurikapäev

Aiahuvilistel on veel enne talve võimalik oma aeda istutamiseks varuda väga kaunite pojengide, flokside ja siilikübarate taimi. Valikus leidub ka haruldusi. Mädapea mõis korraldas suve jooksul kolm taimeüritust, kus sai tutvuda hostade, pojengide ja floksidega. "Sellel suvel õitsesid kõik lilled väga rikkalikult ja suvi oli ilus," kiitis Mädapea mõisa perenaine Marika Vartla ja lisas, et huvi taimede vastu oli stabiilne ning ei saa öelda, et midagi plahvatuslikku toimus. Viimased huvilised sel aiahooajal on mõisa oodatud, sest peenrail pakuvad sügisest õieilu veel hilised õitsejad siilikübarad.