Eesti rahvajutu aasta annab kilplastele võimaluse

2020. aasta on eesti rahvajutu aasta. Iga kuu 11. kuupäeval pakub jutuvestja Piret Päär lugemiseks välja ühe rahvajutukogumiku. Septembrikuu lugemise väljakutse on eriline. Sel korral on valikus kilplaste lood: kas Fr. R. Kreutzwaldi "Kilplased" (2004), E. Raua "Kilplased" (1962/2000) või P. Pärna ja K. Kurismaa kogumik "Kilplased" (1977).