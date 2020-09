Nädala kaja: karistatud heategu

Irvhammastele meeldib öelda, et ükski heategu ei jää karistamata. Nii ei jää karistuseta ka initsiatiivikus. Kuidas sa muud moodi seletad, et meie koroonadetektiivide tubli töö kontaktsete välja selgitamisel ja nende testimisele suunamine on toonud meile kaasa uusi liikumispiiranguid.