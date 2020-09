"Leia oma lugu!" kutsub kõiki üles vanavanemate lapsepõlvemälestusi jagama

Üleskutse eesmärgiks on väärtustada suulist pärandit nii noorte kui ka väärikasse ikka jõudnute seas. "Kuulates oma esivanemate lugusid, tugevneb põlvkondadevaheline side ja oma juurte tundmine rikastab igapäevast elutunnet," selgitas suulise pärandi spetsialist Maili Metssalu. Keskuses alustatakse üleskutsete sarjaga, mille esimeses osas kutsutakse inimesi oma vanavanemate erksaimat lapsepõlvemälestust üles tähendama ja jagama. Jagatud lugudest valmib tulevikus audiovisuaalne näitus.

Videona, helisalvestisena või kirjalikul kujul on oodatud nii pikemad meenutused kui ka lühikesed mälestuskillud. "Kui vanavanemat pole võimalik külastada või kui see ei tundu tema tervise huvides ohutu, siis võib suhelda video või telefoni vahendusel. Oluline on suhelda," täpsustas Metssalu. Mõnusaimat lugu auhinnatakse rikkaliku toidukorviga. Lisaks loositakse välja eriauhindu. Sarja "Leia oma lugu!" teine teema kuulutatakse välja juba novembris.