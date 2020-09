Ulvi raamatukogus saab näha kauneid klaasesemeid, millest osa autoriks on Ulvist pärit kunstnik Eino Mäelt. FOTO: Tea Järvi

Ulvi raamatukogus on väljapanek omaaegsetest Tarbeklaasi esemetest, mille on disaininud kunstnik Eino Mäelt, kes on sündinud Ulvis.