3 last ja 9 lapselast – Kiitsakute elusära andjad

Erich ja Liia Kiitsakul on vedanud: kolm last, üheksa lapselast ning kuldpulmad on andnud kauneid helke. FOTO: Marianne Loorents

Liia ja Erich Kiitsaku kauni kodu aknast paistab Väike-Maarja kirikutorn. Simunas elava perekonnaga on õnn kaasas olnud: kolmele lapsele lisaks on neid õnnistatud üheksa lapselapsega. Neil on tarkust hoida end tagaplaanile ja eeskuju anda tegudega. (Vana)vanemad kogevad sotsiaalmeedia kaudu iga päev, et nad on hoitud ja armastatud.