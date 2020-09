Perevägivallaga kimpus oleval Ida-Virumaal käivitus sotsiaalkampaania

Ida-Virumaal on lähisuhtevägivald nii suureks probleemiks, et sel aastal on Kirde-Eestis toimunud peretülides tapetud juba kaks inimest. Vestlustes koduvägivalla all kannatanud naistega tõusis esile, et oma muredes ollakse üksi, sest ei osata leida abi, seda enam, et vägivaldsed mehed on sageli oskuslikud manipulaatorid.