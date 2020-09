Just Film kutsub lapsi ja noori filme hindama

28. septembrini on kõigil 7–13-aastastel lastel ja noortel võimalik kandideerida Just Filmi lastežüriisse. Viie väljavalitu põnev ülesanne on vaadata ära kõik rahvusvahelises lastefilmide võistlusprogrammis linastuvad filmid, et välja valida parim. Vanemad, 14–19-aastased filmihuvilised saavad filmikriitiku ametit proovida noortežüriis, mis selgitab välja rahvusvahelise noorteprogrammi parima filmi.