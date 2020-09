Vinni vallas uuendatakse tänavavalgustust

Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi rahastuse abil koostatud projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtule. Vinni vallas re-konstrueeritakse ca 650 tänava-valgustuspunkti, mis asuvad Vinni, Pajusti, Roela ja Laekvere alevikes ning Kakumäe, Küti ja Muuga külades. Lisaks uuendatakse LED-valgustitega Piira-Pajusti ja Roela-Saara kergliiklusteed.

Vinni valla arendusnõuniku Gustav Saare sõnul on kõnealuse projekti põhiliseks rõhuks energia. "Uued valgustid hakkavad vähem energiat tarbima. Kuna toetusmeetmel on omad nõuded, siis uusi selle raha eest me konkreetselt püsti ei pane," selgitas Saar.