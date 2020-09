Haljala vallavalitsuse umbusaldamine kukkus läbi

Haljala vallavanema Ivar Lillebergi sõnul on kõik umbusaldusavaldused ebamugavad. "Küll aga teeb head meelt, et eelmisel istungil olid umbusaldusavalduse esitamisel viie volikoguliikme allkirjad. Tänasel istungil oli avalduse poolt vaid kolm," rääkis ta.

"See näitab, et nendest viiest volinikust on osal ka seisukoht muutunud. Tulenevalt tänasest hääletusest vallavalitsus jätkab sisulist tööd edasi," lisas vallavanem.