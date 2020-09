Kreenholmi saarel paikneva hiiglasliku ketrusvabriku hoone ja selle hoovi on ürituste korraldajad juba avastanud. Näiteks on seal etendunud menukas suvelavastus “Kremli ööbikud”, toimunud Narva ooperipäevad ja festival Station Narva. Kultuurkapitali toetusega korrastataks sisehoov. Ketrusvabriku teise ja kolmanda korruse ruumid kogupinnaga ligi 15 000 ruutmeetrit renoveeritaks aga soojaks ning kuivaks. Esimesele korrusele on plaanis rajada erarahastusel äripinnad.