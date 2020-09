Terviseradadel jagatakse juhuslikele ratturitele ning rulluisutajatele kiivreid

Eesti Terviserajad SA tegevjuht Alo Lõoke sõnas, et kiivri kasutamine rattaga sõites peaks olema sama elementaarne kui turvavöö kinnitamine autos. “Õnnetusi kahjuks ikka juhtub ning on igati mõistlik end ise tagajärgede eest kaitsta, seda nii kodutänaval kui ka suurematel teedel sõites. Siin tulebki appi kiiver, mis võib päästa rasketest peavigastustest või päästa elu,” rääkis Lõoke.

Maanteeameti ennetustöö osakonna eksperdi Darja Lukašenko-Tšistotini sõnul on tänavu juhtunud jalgratturi osalusel 282 liiklusõnnetust, kus on hukkunud neli inimest.

“Umbes pooled juhtumitest on seotud kukkumisega, kus teekonaruste, kivide või okste tõttu kaotatakse kontroll ratta üle. Samuti esineb lihtsalt otsasõite, millest võib järeldada, et sõitmise ajal on tegeletud kõrvaliste tegevustega.”

Kiivrite jagamise ajad ja kohad on juhuslikud, et kohtuda just nendega, kes kiivrit päriselt ei kanna. Alates 2018. aastast toimunud aktsioonidel on välja jagatud enam kui 300 kiivrit.