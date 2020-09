Rakvere Kolmainu kirik sai katuseraha eest ukse

“Eelmisel aastal renoveerisime küljeuksed ning loogiline jätk oli peauks. Selle teostamiseks taotlesime abi riigikogu Isamaa fraktsioonilt,” rääkis koguduse õpetaja Tauno Toompuu, täpsustades, et ukse korrastamise maksumus oli üle 10 000 euro. Töid tegid kohalikud ettevõtted AS Later ja ER Frees OÜ. Seni ees olnud uks pärines nõukogude ajast, uuendus on tehtud 1920-ndatest pärit fotode järgi. “Ei tehtud küll fotol olevat puidust nikerdatud ehisviilu ukse kohale, küll aga on olemas neogooti stiilis kaunistused,” ütles Toompuu.