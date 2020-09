Keskkonnaministeerium hakkab mereprügile piiri panema

Keskkonnaminister Rene Koka sõnul on meres olevat prügi, eriti mikro- ja nanoosakesi, sealt keeruline kätte saada – seega tuleb keskenduda sellele, kuidas edaspidi prügi merre jõudmist takistada. "Kui laseme plastist mereprügi kogustel meredes aina kasvada, kahjustab see nii ökosüsteeme kui ka ohustab inimeste tervist. Mereprügi plaan on samm selles suunas, et probleemile süsteemselt läheneda," rääkis minister.

Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna peaspetsialisti Agni Kaldma sõnul on mereprügi küll vaid üks merekeskkonna seisundile survet avaldavatest teguritest, kuid see valmistab üha rohkem muret. "Läänemeres pole prügiprobleeme seni piisavalt uuritud, kuid arvatakse, et prügi ei kujuta endast Läänemeres nii teravat probleemi kui maailmameres. Eelkõige seetõttu, et Läänemere piirkonna elanike arv on paljude muude maailma piirkondadega võrreldes tagasihoidlik," selgitas Kaldma.