Lääne-Virumaal registreeriti kampaania käigus üle tuhande puugi

Lääne-Virumaa paistis kampaanias silma üsna suurte arvudega: puugileide registreeriti 1239 korral. Rakverest leiti 149 puuki, mida on küllaltki palju kui võrrelda Tartuga, kus registreeriti 216 puuki.

Kampaania eesmärk oli tuvastada ja kaardistada puukide levitatavaid haigusi. Saadetud ja analüüsitud puukidest seni entsefaliiti leitud ei ole, borrelioosi nakkust on leitud ligikaudu 20 protsendil analüüsitud puukidest. Entsefaliidi ja borrelioosi analüüsid on plaanis käesoleva sügise jooksul ära teha ja lõplikud tulemused detsembris avaldada. Kõik saadetud puugid ja ka juba analüüsitud puugitud hoitakse pangas alles. Edaspidi on teadlastel plaanis analüüsida puuke veel teiste haigustekitajate suhtes.