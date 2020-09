Maakonda lisandus kaks koroonapositiivset

Kokku on Ida regioonis seitse aktiivset kollet, millest suurim on 57 haigestunuga Estonia kaevanduse kolle. Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega on seotud 16, Ojamaa kaevanduse koldega üheksa ning Viru vangla koldega viis haigusjuhtu. Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud üheksa inimest, Sillamäe töökoha koldega on seotud 11 inimest. Tutvuskonna koldes on tänahommikuse seisuga 15 inimest. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 348 inimest, kellest on haigestunud 90.