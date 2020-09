Kui senimaani on prügina looduses saanud väga palju tähelepanu kilekotid ja plast üldse, siis viimasel ajal on fookus suunatud suitsukonidele ja nende keskkonnaohtlikkusele. Teadlikkuse tõstmiseks on koguni omaette kampaania käima lükatud ja linnatänavailt võib äravoolukaevuluukide juurest leida kirja “Meri algab siit”.