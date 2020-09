Alkovaba septembri mõjud ulatuvad kaugemale

Tõenäoliselt on suurem osa inimesi aeg-ajalt tabanud ennast mõttelt, et võiks alkoholi joomist vähendada või selles hoopis pausi teha, kuid pole alustamiseks leidnud seda õiget hetke. Skeptikud jällegi väidavad, et üks kuu alkoholivaba olemist ei muuda midagi. Tegelikult aga on selgunud, et sellise ettevõtmise mõjud kestavad arvatust palju kauem.