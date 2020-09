Kahjurid riigi rahasalves

Kui reaalne kasv on loodetust aeglasem, siis on vastavalt võlakoorma kasv veelgi kiirem, sest maksutulu laekub aeglasema kasvu korral vähem.

Juba on alanud laialdane diskussioon, mida kõike puudujäägi arvelt võiks rahastada. Aga ... head lugejad, see puudujääk, millest prognoos räägib, ei sisalda ei investeeringute kasvu ega vajalikke struktuurseid reforme, ei teaduskulude tõusu ega isegi mitte ühte meetrit neljarealist teed. Prognoosis toodud miinusega ei saa katta ühtegi uut kulurida, sest see raha läheb seniste otsuste ja otsustamatuste katteks. 2020. aasta eelarve laekumised olid suures miinuses juba enne eriolukorda.