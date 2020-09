Viimastel nädalatel on mulle silma jäänud uus viis tegeleda autoroolis muuga kui roolimisega. Auto, selle roolis inimene ja tema süles lahtiselt pisike või no mitte nii pisike koer. Kaks liiklejat – koer ja peremees –, kellest kumbki pool ei suuda tagada turvalist liiklemist. See teeb nõutuks ja kurvaks.

Beebit ja väikelast me autoroolis ei sõiduta, miks aabitsatõde ohutusest ei kehti teise elava puhul? Üks vahva nunnu koerake, kel mängutuju, kes ehmatab või tahab omanikule oma hoolimist näidata, hajutab tähelepanu ju hetkega. See on puhtalt pimesi roolimine. Hirmutav on mõelda, et kui tavapärane reaktsiooniaeg liikluses olla üks sekund, siis mida võivad vahva koer ja rumal peremees kahe peale tänaval korraldada.