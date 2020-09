“Kui seni on Kamalammas olnud Rakvere Keskväljakul ja seal on see kenasti vastu võetud, siis on huvitav näha, kuidas reageeritakse asukohavahetusele. Tahaks harjutada inimesi Vallimäele tulema, sest ilmselt ei ole paljud veel seal pärast uuendamist käinud,” rääkis Gunnar Viese.