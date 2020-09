Nii on alati olnud. Eestis võetakse maailmakoristuspäev ette alles teist aastat, aga Porkuni koolipere on igal sügisel ja kevadel maailmakoristust teinud. Nõnda on nad oma väikest küla korras hoidnud.

Vahva on see, et kogu koolinädala jooksul on ligi 150 inimesega Porkunit korrastamas vähemalt 95 last. Võib enam kui kindel olla, et prügile tehakse tuul alla.