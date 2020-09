Viimase ööpäevaga Lääne-Virusse koroonapositiivseid ei lisandunud

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 14 inimesel.

Ida-Virumaale laekus neli ja Raplamaale kaks uut positiivset testi tulemust. Kahel juhul puudus positiivse proovi andnul rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Harjumaale (kõik Tallinna) ööpäevaga lisandunud 14 haigusjuhust on kuue puhul tegemist varasemate haigete pere- ja lähikontaktsetega ning kahel juhul haigestuti töökontakti kaudu. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on täpsustamisel.

15. ja 16. septembril lisandunud haigusjuhtudest kahe puhul oli tegemist Poolast ja Valgevenest saadud nakkusega ning kuue puhul olid nakatunud varasemate haigete kontaktsed.

Ida-Viru nelja uue juhtumi puhul on kahel juhul tegemist koolist saadud nakkusega, ühel juhul on tegemist varasema nakatunu lähikontaktsega ja ühe nakatumise asjaolud on selgitamisel.

Ida regioonis on seitse aktiivset kollet, millest suurim on 57 haigestunuga Estonia kaevanduse kolle. Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega on seotud 16 ja Ojamaa kaevanduse koldega üheksa haigusjuhtu.

Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud viis inimest (neli inimest liikus nn tuttavate koldesse), Sillamäe töökoha koldega on seotud 16 inimest. Tutvuskonna koldes on tänahommikuse seisuga 21 inimest, kooli koldes seitse.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 429 inimest, kellest haigestunuid on 86.

Koroonaviiruse tõttu vajab Eestis haiglaravi tänahommikuse seisuga 19 inimest. Juhitaval hingamisel on kolm patsienti.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 25,36.