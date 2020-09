Kossutreener Sõber: "Mul juba mõtted käivad, kuidas hakata TalTechi hammustama"

"Kõik panid väga isuga ja vastane oli selline, keda mina küll ei alahindaks. Neil oli mehi, kes on ikka tükk aega juba mänginud," rääkis Sõber. "Meie poisid on peale kodust karikaturniiri äksi täis ja väänasid kohe kõvasti. Mul juba mõtted käivad, kuidas hakata TalTechi hammustama. Mis siis, et enne seda on reedel veel üks mäng [BC-ga Torm]."