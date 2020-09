Talunik rääkis, et linna kaunistamisel kasutatakse juba tuttavaid jõuludekoratsioone, kuid uutes kohtades. “Ja kindlasti teeme koostöös ametikooliga ka midagi päris uut,” ütles abilinnapea ning lisas, et jätab uued asjad esialgu saladusse, et inimestele üllatusi pakkuda.