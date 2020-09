Kungla mudilased istutavad sibullilli

“See mõte tekkis meil juba kevadise koroonapuhangu ajal, kui lasteaiaõpetajatel tuli paljuski teeme-ära-tegevusi teha. Mina lugesin parajasti sel ajal permakultuuri käsiraamatut ning käisin välja mõtte, et võiksime lasteaias puude-põõsaste alla istutada kevadlilli, et kui puud-põõsad on veel raagus, oleks ilu näha ning selleks ajaks, kui lehed tulevad, on lilled juba ära õitsenud,” rääkis Kungla lasteaia õpetaja Marika Kundla.