Eakad soovivad tööl käia

Pensionil olijad soovivad töötada eeskätt selleks, et end tegevuses hoida, see põhjus edestab isegi lisasissetuleku leidmise vajadust.

Üldiselt on vanemad inimesed väga motiveeritud tööturul osalema, aga nende soovid ja vajadused on muutunud. Töökoha valiku kriteeriumite eesotsas on lisaks palgale töö sobiv asukoht ja graafik.