Uutmoodi või vanaviisi: kas progümnaasium sobib väge täis linna?

Riigigümnaasiume kerkib üle Eesti, lapsi sünnib üha vähem. Hariduses muutustest ei pääse, need soovitavad eksperdid ära teha ühe hooga: põhikoole on mõistlik uuendada riigigümnaasiumi rajamise tuules.

Rakvere linna tellimusel on siinset koolivõrku analüüsinud Mihkel Laan ja Hannes Orgse osaühingust Cumulus Consulting, mis on mitmeski Eesti paigas haridusvaldkonna arengut kavandada aidanud. Ekspert Mihkel Laan rääkis, et aeg on muutusteks küps sellepärast, et majandusolukord on halvenenud, maksumaksjaid jääb vähemaks, elanikkond vananeb – vanaviisi ei saa enam toimida. “Olnud mustrid ei tekita uut kvaliteeti. Muudatused toovad uued ja teistmoodi lahendused ka sisus,” lausus Laan.