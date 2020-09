Tapa vandus alla leegionäridele toetunud Kehrale

Jätkus tasavägine mäng, kus väravavahid tõestasid, et nemad on neljapäevase kohtumise kangelased – kuueminutilise perioodi jooksul ei saanud kumbki meeskond palli väravavõrku. Siis hakkasid mõlemad tiimid oskuslikult kasutama kiirrünnakuid, kuid just kehralaste omad tõid neile edu.