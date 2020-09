Koroonapositiivseid maakonda ei lisandunud

Ida-Virumaale lisandunud tosina uue juhtumi puhul on kuuel juhul tegemist varasemate nakatunute lähikontaktsetega ja kuue juhtumi nakatumise asjaolud on veel välja selgitamisel.

Kokku on Ida regioonis kaheksa aktiivset kollet, millest suurim on 57 haigestunuga Estonia kaevanduse kolle. Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega on seotud 16 ja Ojamaa kaevanduse koldega üheksa haigusjuhtu.

Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud kuus inimest (neli inimest liikus nn tuttavate koldesse), Sillamäe töökoha koldega on seotud 17 inimest. Tutvuskonna koldes on tänahommikuse seisuga 23 haigestunut. Tammiku põhikooli koldes on kaheksa inimest. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 485 inimest, kellest on haigestunud 96.