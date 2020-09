Eksperdid tõdevad, et Baltikumis on ränne rahunenud ja Eestiski on toimunud pööre – riiki saabujate hulk ületab väljarändajate hulka. Siit lahkub enim elanikke Soome, kuid juba mullu liikus põhjanaabrite juurde vähem eesti keelt emakeelena kõnelevaid inimesi, kui neid sealt naasis.