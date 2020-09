Teater on südames, muusika meeltes

Eduard Salmistu mõtleb hetke ja nõustub, kuigi pisikese täpsustusega. “Ma arvan, et kõige rohkem olen vist mänginud jah joodikuid ja igasuguseid teenreid, aga esikolmikusse peaksid mahtuma ka vaimulikud,” sõnab ta. Aga enamasti on tema kehastatud tüübid moel või teisel pisut kohtlased. Ehkki kohtlane olek võib ka teesklus olla.

“Eks ma kuidagi olen sattunud ühte rattasse, seda tegelikult ei tahaks,” lausub näitleja. Ja lisab, et millegipärast näevad lavastajad temas ainest just taolisteks rollideks või siis pannakse teda kehastama väga leebeid tüüpe. “Aga eks meis kõigis ole ka varjatud küljed,” viitab ta sellele, et mängiks hea meelega näiteks mõnd vägivaldset kurikaela. “See on ka minus sisimas olemas, ma tean seda väga hästi, aga teistele ei näita. Meis kõigis on alati midagi kurja.”