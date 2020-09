Kadrina hakkab kõnniteed ehitama

Kadrina vallavanem Kairit Pihlak rääkis, et kõnnitee ehitus jäi mõneks ajaks toppama Eesti Raudtee kooskõlastuse taha ning lõpuks otsustati see lühem teha ja raudteeäärne jupp ehitamata jätta, et asi liikuma saada. Kõnnitee rajamise käigus tehakse korda ka Grossi poe vastas olev auklik parkla.