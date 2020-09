Rakveres purustas tormis murdunud puu Pikal tänaval uue ilusa tänavavalgustusposti. Rakvere abilinnapea Rainer Miltop ütles, et õnneks on üks post võimalike õnnetusjuhtumite puhuks tagavaraks ning peale posti paigaldamiskulude see muid väljaminekuid linnale kaasa ei too.