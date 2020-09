Kolumn: ma armastan eesti keelt

Ärkad uimasena ja võtab aega, et juhe lahti (h)arutada. Tänaval on vahelduseks põnev silte ja reklaame tõlkida, sama soovitan oma muukeelsetele õpilastele: kõnni ja loe. Kui aru ei saa, tee mobiiliga pilt ja too tundi. Kord tulid estofiilidest soomlased Rakvere Rahvaaiast pildiga sildist, mis keelas linde sööta. Minagi ei saanud “teaduslikust” tekstist sada protsenti aru (räägiti vist saia kahjulikkusest lindude tiivaluustiku arengule jms). Järgmine kord saadan sellise nuriteksti õiguskantsler Ülle Madisele, kes asus aastate eest sõjakäigule keelelaiskade ametnike keelekasutuse vastu. Tema “Selge sõnumi” mõttetalgute eesmärk on ilus ja üllas: ametlik tekst peab olema lihtne ja igaühele mõistetav. Paari aasta eest oli tal Rakvere keelekonverentsil kaasas suur seljatäis kantseleikeelseid näiteid ametlikest dokumentidest. Keelerahval saalis üks silm naeris, teine nuttis.