Sagadi seenenäitus tuleb saja liigiga

Tasuta seenenäitusel Sagadi metsamuuseumi ees on väljas huvitavad leiud Lahemaa metsadest. Söögiseentest on esindatud nii hästi tuntud liigid kui ka sellised, mis muidu ehk seenekorvi ei satuks, samuti saab teha tutvust kübar- ja puuseentega. Sagadi metsakeskuse loodusõppe spetsialist Tiina Reintal on näituse jaoks seeni korjanud selle algusaastatest peale ning tänavugi loodab ta vähemalt saja liigi esindajad väljapanekule sättida.