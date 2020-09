Kait Kall tuleb “Plaan B-ga” lagedale

Kait Kalli jaoks on "Plaan B" esimene kord olla poolteist tundi üksinda laval. See on teraapiline kogemus nii talle kui ka loodetavasti publikule, kellele ta tahab pakkuda pingevaba õhtut, kus südamest naerda saab. FOTO: Liis Treimann

Paar nädalat tagasi oli Kait Kallil oma püstijalakomöödiaga “Plaan B” esimene kord publiku ette astuda. “Komöödiatega on alati nii, et sa ei tea nende õnnestumist enne, kui näed publiku reaktsiooni. Esimeste etenduste põhjal on see olnud ülimalt positiivne, see tunne on olnud publikuga vastastikune,” rääkis Kall.