Maal elamise päev tuleb seekord talukauba, elamuste, info ja Ifiga

“Kevadel jäi Rakvere vallas ära maaelufestival ja nüüd võib inimene mõelda, et see üritus ongi selle asemel, kuid nii see pole. Fookus on siiski vallas pakutavate teenuste tutvustamisel,” rääkis Rakvere vallavanem Maido Nõlvak.