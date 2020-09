Täna hakatakse korraga maailma koristama

Siinse aktsiooni üldhariduskoolide keskkonnakampaania juht Kerli Laur lausus, et tänavu on koristuspäeval esindatud pea kõik Eesti vallad.

"Enim koole on Harjumaalt, aga kõige suurema koolide osalusprotsendiga - registreerunud on üle 50 protsendi - on Pärnumaa, Lääne-Virumaa ja Valgamaa. Kõik koolid, kust tuleb koristama vähemalt kümme protsenti õpilastest, osalevad loosimises, mille auhinnaks on muusikute ühiskontsert," ütles Laur.