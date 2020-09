Rahvustoidu festival oli sedakorda oma telgid üles seadnud Rakvere Vallimäele. Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte rääkis, et asukoht on uus aga traditsioon püsiv. "Toidupakkujatest väga paljud on tuttavad juba eelmistest aastatest. Seekord on uus tulija Tatari köök. Kamalambal pole varem pilaffi pakutud," ütles Alte.