Aegviidu raudtee läheb remonti

Autojuhid saavad kasutada ümbersõiduks ajutist ülesõitu, mis on vastavalt märgistatud.

Eesti raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin rääkis, et ülesõidul teostatakse ülesõiduplaatide vahetus, lisaks asfalteeritakse osaliselt ülesõitu.

"Hetkel on olemasolevad raudbetoonplaadid amortiseerunud. Remonttööd on vajalikud selleks, et tagada liiklejatele sujuv raudtee ületamine," ütles Vjatkin.