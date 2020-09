Päästeamet teeb neljal päeval Ida-Virumaal lõhkekehi kahjutuks

Plaanilised demineerimistööd koondnime Ida Kõmin all toimuvad Ida-Virumaal esimest korda. Demineerimistöid tehakse Toila vallas, Valaste joa läheduses ning Sirgala ja Auvere vahelisel territooriumil. Tööde tõttu on suletud Saka–Ontika–Toila maantee alates Valaste joast üks kilomeeter Saka suunas iga päev kella 8.30–18.

"Planeeritud tähendab seda, et lähtutakse kõige viimasest infost ja statistikast, et saavutada maksimaalne tulemus maksimaalse ressursi kasutamisel. Kõik pommigrupid teevad ühise pingutuse, et mõni konkreetne ala, kus on tavapärasest suurem kontsentratsioon lõhkekehasid, ära puhastada," selgitas Raidloo.