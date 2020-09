Otto Tief ja tema valitsuse ministrid teadsid, et neid võib oodata niihästi gestaapo kui ka NKVD vangikong. Usk Eesti vabadusse ja sellesse, et eestlased väärivad paremat tulevikku kui võõrvõimu okupatsioon, andis julgust. Kuigi enamik neist represseeriti, on elu näidanud, et nende usk ei olnud asjatu.