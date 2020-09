Olev Puldre ja Rainer Miltopi sõprus algas 35 aastat tagasi. Oli mõlema noorusaeg. Puldre töötas restoranis kelnerina ja Miltop meenutas, et tuttavaks saadi ühel kokkusaamisel. See polnud küll sõprus esimesest silmapilgust, kuid ometi, koos hakati toimetama kohe. “Tundus, et kuidagi sobisime omavahel,” lausus Miltop.